Киншаса, , 12:20 — REGNUM

Через семь месяцев после избрания Феликса Чисекеди президентом ДР Конго в стране было сформировано правительство. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление премьер-министра страны Сильвестра Илунги.

«К настоящему моменту правительство сформировано. Президент республики в конце концов подписал официальное постановление. Так как правительство сформировано, в скором времени мы приступим к работе», — заявил Илунга на пресс-конференции.

Илунга был назначен премьер-министром 20 мая 2019 года.

Партия экс-президента страны Жозефа Кабилы «FCC» возглавила 43 министерства, среди которых — министерство юстиции и министерство обороны. Партия действующего президента Чисекеди «CACH» возглавила 23 министерства, среди них — министерство внутренних дел и министерство иностранных дел.

На должности в новом правительство было назначено 17% женщин.