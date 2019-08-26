Киев, , 12:13 — REGNUM

Во время зимних каникул в Верховной раде Украины могут установить систему голосования «Рада-4», заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук, сообщило 25 августа информационное агентство «УНН».

Он рассказал, что в данный момент идут переговоры с различными ведомствами и юридическими службами, которые должны подготовить соответствующие изменения регламента Верховной рады.

«Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на абсолютно новую систему функционирования», — рассказал Стефанчук.

Он отметил, что кнопка для голосования формально введённой, но не действующей системы «Рада-3» должна была реагировать на тепло тела, в то время как кнопка «Рады-4» будет реагировать только на отпечаток пальца депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стефанчук рассказал, что система голосования в Верховной раде исчерпала свой ресурс ещё в 2008 году и требует замены.

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