Тегеран, , 12:01 — REGNUM

Тегеран направил эсминец в Аденский залив. Об этом сегодня, 26 авугста, заявил заместитель командующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри, передаёт телеканал Al Arabiya.

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Он уточнил, что такие действия предприняты для обеспечения безопасности иранских судов, проходящих через этот район.

По словам Сайяри, эсминец направляется в Аденский залив в сопровождении вертолётоносца и логистического судна.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али-Резу Тангисири заявлял, что Иран способен в любое время захватить любое судно. По его словам, Иран обеспечивает безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе, поэтому иностранные военные корабли, в том числе Соединённых Штатов и Великобритании, там не нужны.

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