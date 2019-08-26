Сеул, , 12:00 — REGNUM

В столице Южной Кореи прошла встреча министра объединения Ким Ён Чхоля и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриеттой Фор. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения.

По их словам, стороны обсудили средне‑ и долгосрочные планы сотрудничества и оказания гуманитарной помощи КНДР.

В рамках встречи министр Ким Ён Чхоль подчеркнул, что власти Южной Корее считают, что гуманитарная помощь КНДР должна осуществляться в не зависимости от политической ситуации.

В июне текущего года правительство Южной Корее внесла в ЮНИСЕФ $8 млн, из которых $3,5 млн будут направлены на реализацию гуманитарных проектов в Северной Корее по линии ОНН.

Отметим, что ранее, исполнительный директор ЮНИСЕФ встретилась со вторым замглавой МИД Южной Кореи Ли Тхэ Хо и премьер-министром Ли Нак Ёном.