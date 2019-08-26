Москва, , 11:44 — REGNUM

Вместо того чтобы обсуждать реальные политические проблемы, лидеры G7 решили поговорить о «возвращении» России, которая вовсе не просится обратно в G8, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 26 августа, комментируя сообщения о «ссоре» президента США с лидерами G7.

Ранее Guardian со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщила о «ссоре» Дональда Трампа с коллегами по G7, большинство из которых не поддержали его инициативу о приглашении России на саммит 2020 года.

«История с «ссорами» из-за потенциального возвращения нашей страны к сотрудничеству с G7 в формате «восьмёрки» — это какое-то политическое извращение. Обычно лидеры государств занимаются реальными политическими проблемами, решают вопросы, которые действительно стоят на повестке дня. В данном случае речи о том, что Россия хотела бы возвращения именно в формат «восьмёрки», не идёт.

Напомню точно, что сказал по этому поводу президент Путин: «Была очередь России провести «восьмёрку» в своё время, и наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках «семёрки».

Здесь два важных момента. Первый: не Россия должна ехать на разговор к «семёрке», а «семёрка» — к России. Второй: если они приедут, то не восстанавливать формат «восьмёрки» как постоянно действующий, а на переговоры (или в гости) к президенту нашей страны.

Что же касается собственно реализации внешнеполитических задач России, то, как уже говорилось не раз, существующих многосторонних форматов для этого достаточно. Есть среди них более для нас удобные и есть менее удобные, и добавлять ещё один некомфортный, сложный было бы себе во вред. Все проблемы с западным миром нам удобнее решать в двусторонних переговорах с его лидерами.

И последнее: думаю, что все подметили, как быстро «переквалифицировался» Эммануэль Макрон: то говорили, что они вместе с Дональдом Трампом выступают за возвращение формата «восьмёрки», то теперь СМИ пестрят заголовками, что это один президент США выступает за это.

Что же до Дональда Трампа, то он просто делает себе некую дополнительную рекламу перед Москвой и, что немаловажно, Пекином. Если хочет реально вести дела с нашей страной на равноправной основе, пусть работает над снятием санкций.

Надеюсь, ни на какой саммит G7 наш руководитель не поедет. Формат «восьмёрки» для России вреден. И роль просто «приглашенного», то есть «вызванного на ковёр» для проработки, пусть тем более остаётся для других. Для Украины, например, как предлагает Дональд Туск», — отметил Михаил Демурин.