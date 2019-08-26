Москва, 26 августа 2019, 11:42 — REGNUM
Ситуация с ссорой президента США Дональда Трампа с главами стран G7 из-за России выглядит забавно, так как именно Европа в наибольшей степени страдает от торговой войны с Москвой, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя ссору Трампа с лидерами «Большой семерки».
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки» из-за вопроса о возвращении в G7 России.
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