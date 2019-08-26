Москва, , 11:42 — REGNUM

Ситуация с ссорой президента США Дональда Трампа с главами стран G7 из-за России выглядит забавно, так как именно Европа в наибольшей степени страдает от торговой войны с Москвой, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя ссору Трампа с лидерами «Большой семерки».

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Плюс США стараются сохранить место глобального лидера, и с их точки зрения именно их глобальному лидерству в 2014 году бросила вызов Москва.

Так или иначе, нижняя точка в отношениях России с Западом пройдена, поэтому, если исключить сценарий глобального кризиса, однозначно стоит покупать акции российских компаний.

Россия всегда выступала за диалог и внешнеэкономические связи с ЕС и США в рамках равноправного партнёрства.

Только после полной отмены санкций России целесообразно рассматривать вопрос возвращения в «восьмерку», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки» из-за вопроса о возвращении в G7 России.

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