* талибами — запрещённая в России организация

Ташкент, , 11:41 — REGNUM

Вашингтон поддерживает деятельность Ташкента по мирному урегулированию военно-политического конфликта в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщает 26 августа издание Kun.uz.

Глава внешнеполитического ведомства республики рассказал депутатам Сената о проводимой политике по отношению к Афганистану. По его словам, Ташкент наладил отношения с правительством, оппозицией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В своей жизни они не видели ничего кроме войны. Только «Калашников», война, убийства и кровь. Поэтому они все устали от этого. Думаем, что они помирятся», — сказал Камилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа представители МИД Узбекистана обсудили в Ташкенте с делегацией террористического движения «Таблибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вопросы безопасности транспорта и линий электропередач в Афганистане.

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудили в Ташкенте мирное урегулирование ситуации в Афганистане

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ