Ташкент, 26 августа 2019, 11:41 — REGNUM
Вашингтон поддерживает деятельность Ташкента по мирному урегулированию военно-политического конфликта в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщает 26 августа издание Kun.uz.
Глава внешнеполитического ведомства республики рассказал депутатам Сената о проводимой политике по отношению к Афганистану. По его словам, Ташкент наладил отношения с правительством, оппозицией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«В своей жизни они не видели ничего кроме войны. Только «Калашников», война, убийства и кровь. Поэтому они все устали от этого. Думаем, что они помирятся», — сказал Камилов.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа представители МИД Узбекистана обсудили в Ташкенте с делегацией террористического движения «Таблибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вопросы безопасности транспорта и линий электропередач в Афганистане.
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*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ