Тбилиси, , 11:36 — REGNUM

Страны Европы и Америки совместным заявлением осудили проведенные в Абхазии 25 августа 2019 года «так называемые президентские выборы» и призвали Российскую Федерацию отозвать свое решение о признании независимости Абхазии и «Цхинвальского региона», сообщило 26 августа министерство иностранных дел Грузии.

По информации министерства, совместное заявление было подготовлено по инициативе Польши, а подписали его 15 стран, в том числе США, Болгария, Великобритания, Эстония, Ирландия, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Финляндия, Чехия.

Эти 15 стран «не признают легитимность так называемых президентских выборов, проведенных 25 августа 2019 года в Абхазском регионе Грузии де-факто структурами, и не признают итоги этих выборов». Аналогично авторы заявления не признают и легитимность и итоги проведенных 9 июня текущего года в Южной Осетии парламентских выборов.

«Мы по-прежнему подтверждаем полное уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.

Главным адресатом этого заявления является Россия, которую призывают выполнить все обязательства по соглашению о прекращении огня, вывести свои войска на доконфликтные позиции и отозвать решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую согласно документам Совета Европы и заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, начало тогдашнее правительство Грузии.