Вильнюс, , 11:34 — REGNUM

На фоне скандала вокруг депутата Сейма Литвы от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ирины Розовой, литовские оппозиционные консерваторы сегодня, 26 августа, обратились в парламентский комитет по нацбезопасности и обороне провести расследование о «незаконном влиянии России на политическую систему Литвы, его воздействия на внутреннюю политику и предвыборную кампанию», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Розову, напомним, обвиняют в якобы тесных связях с российскими дипломатами и координации действий партии Русский альянс, которая на последних двух парламентских выборах в Литве проходила в Сейм вместе с ИАПЛ-СХС.

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В расследовании консерваторы просят установить, как российские дипломаты через Розову якобы вмешивались в политические процессы в Литве, кто ещё участвовал в этих действиях, нет ли в таких связях угрозы национальной безопасности, и дать оценку, есть ли необходимость запускать против Розовой процесс импичмента.

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