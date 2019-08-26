Цхинвал, , 11:31 — REGNUM

По приглашению осетинской общины Турции глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев 25−26 августа принял участие в Международном фестивале осетинской культуры в Стамбуле, сообщает пресс-служба министерства.

Дмитрий Медоев © ИА REGNUM

Медоев выступил с приветственным словом на церемонии открытия фестиваля. На праздничном мероприятии также присутствовали делегация Северной Осетии во главе с министром по вопросам национальных отношений Асланом Цуциевым, представители кавказских общин Турции и дипломатического корпуса, аккредитованного в Турции.

В рамках фестиваля был организован конкурс осетинского пива, была организована выставка работ осетинских художников и ювелиров, проживающих в Турции, а также выставка блюд осетинской национальной кухни. На мероприятии состоялась презентация книги доктора филологических наук профессора Тамерлана Камболова «Осетины. Вехи истории», переведенная на турецкий язык.