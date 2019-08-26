Киев, , 11:30 — REGNUM

Представители российских силовых ведомств выступают против выдачи украинской стороне трех лиц в порядке обмена.

Об этом сегодня, 26 августа, сообщают источники украинского издания «Страна», близкие к переговорам по обмену.

Как отмечают источники, речь идет об Олеге Сенцове, Станиславе Клыхе и Николае Карпюке.

Напомним, что Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке террористических актов на территории Крыма. Радикальные националисты Карпюк и Клых обвиняются в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны на стороне Ичкерии и покушении на убийство и убийствах военнослужащих вооруженных сил России. Они приговорены к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

ИА REGNUMнапоминает, что Россия и Украина в настоящий момент близки к завершению процесса двустороннего обмена удерживаемыми лицами поформуле «33 на 33».

23 августа Зеленскийзаявил, что первые результаты его переговоров с Россией должны быть уже в «ближайшие дни», но конкретнее он не хочет загадывать. Между тем, в конкретику глава Украины не вдавался.

Позже главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»Алексей Венедиктов, который в последнее время дважды посещал Киев, заявил, что обмену удерживаемыми лицами между мешают внутриполитические препятствия, причем в обеих странах, в частности, российские силовики настроены против выдачи ряда граждан Украины.

Надежду на то, что обмен состоится, выразил даже специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.