Тегеран, , 11:35 — REGNUM

Агрессия Израиля против Ирака, Ливана и Сирии не останется без последствий. Эти страны вправе защищать себя, заявил 26 августа официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в ходе пресс-конференции в эфире иранского телевидения.

Израиль должен понимать последствия своих агрессивных действий и их цену, подчеркнул Рабии. Также напомнил о словах лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, который ясно дал понять, что на действия Израиля последует ответ.

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Ранее израильские военные сообщили об авиаударах по иранских объектам вблизи Дамаска, нацеленных на срыв атаки иранских ударных беспилотников на Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что Хезболла способна «победить и уничтожить» Израиль в любой войне без какой-либо помощи извне.

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