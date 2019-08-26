Москва, , 11:27 — REGNUM

На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) представят авиационную технику, стоящую на вооружении Вооруженных сил России. Экспозиция будет статическая, сообщили в Минобороны РФ.

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На МАКС-2019 Воздушно-космические силы (ВКС) представят более 15 единиц новейших истребителей, бомбардировщиков, вертолётов модернизированных ракетоносцев и др.

В частности, зрители увидят: самолеты Ил-76мд-90а, истребители Су-35с, Су-30см, арктический транспортно-боевой вертолет Ми-8амтш-ва и др.

Как сообщало ИА REGNUM, МАКС-2019 состоится с 27 августа по 1 сентября на территории аэродрома «Раменское» в Московской области. В этом году партнёром мероприятия стал Китай.

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