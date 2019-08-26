Порт-Морсби, , 11:25 — REGNUM

Индонезийский национальный флаг сожгли на демонстрации в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) в знак солидарности с жителями индонезийской провинции Западное Папуа, которые выступают за независимость этого региона, сообщает Sindonews.

Фото с изображением горящего красно-белого флага было размещено на странице PNG Awesome в Facebook.

«Индонезийский флаг сожжен сегодня в Порт-Морсби разгневанными протестантами», — говорится на странице PNG Awesome.

Издание отмечает, что жители Папуа — Новой Гвинеи призывают премьер-министра страны Джеймса Марапе поддержать индонезийскую провинцию Папуа в желании провести референдум о независимости.

Губернатор Порт-Морсби Пауэс Паркоп призвал президента Индонезии Джоко Видодо обратить внимание на жителей Западного Папуа и решить проблему мирным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер движения за свободное Папуа Бенни Венда заявил, что хочет, чтобы индонезийская провинция Западное Папуа стала независимой страной, которая живет в мире с Индонезией и другими соседними странами.

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