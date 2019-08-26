Биарриц, Франция, , 11:20 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не захотел встречаться с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом на саммите G7, сообщает 26 августа агентство Reuters.

«Слишком рано», — прокомментировал возможную встречу с Зарифом Трамп.

По словам американского лидера, президент Франции Эммануэль Макрон просил его одобрить приезд главы МИД Ирана на саммит G7.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что 25 августа во французский Биарриц, где проходит саммит «Большой семерки» (G7), прибыл самолет с делегацией из Ирана. В этот же день Зариф встретился с Макроном, чтобы обсудить иранскую ядерную тему.

Читайте также: Политика «коротких сделок»: ссора Трампа с лидерами стран G7