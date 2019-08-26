Севастополь, , 11:19 — REGNUM

Исполняющий обязанности главы департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Глеб Шагун написал заявление об увольнении, проработав в должности один год и один месяц. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Врио губернатора Севастополя удовлетворил моё прошение об отставке… Планка взята! Один год и один месяц. Не скажу, что это подвиг. Но вообще что-то героическое в этом есть. До этого ни одному человеку на позиции «внутренняя политика» в Севастополе не удавалось выжить более года», — отметил Шагун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за две недели до выборов в Севастополе из городского списка «Единой России» исключили главу Ленинского муниципального образования Антона Тицкого.

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