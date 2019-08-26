Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 26 августа начались так называемые «нулевые» бюджетные чтения. Они организованы в форме рабочих совещаний, на которых обсуждается законопроект о бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В совещаниях принимают участие члены бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания, члены правительства Санкт-Петербурга и представители других органов исполнительной власти города.

Как сообщили в городском парламенте, в течение пяти дней будет заслушано более 40 распорядителей бюджетных средств. По словам главы Заксобрания Вячеслава Макарова, механизм «нулевых чтений» помогает быстрому и эффективному обсуждению бюджета уже в ходе осенней сессии.

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