Киев, , 11:17 — REGNUM

Обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной мешают внутриполитические препятствия, причем в обеих странах, — заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время эфира.

По словам Венедиктова, процесс обмена значительно ускорился в последнее время.

«Все получили пинков и тумаков с двух сторон. И это важно. И действительно идут, туда вовлечена масса людей, масса структур», — отметил он.

Однако этому процессу, по информации Венедиктова, мешают силы внутри стран, оппозиционные их президентам.

«Потому что у Зеленского внутри страны существует очень мощная оппозиция, скажем, на выдачу, или обмен, или выпуск некоторых российских граждан. И эта оппозиция является и политической, и силовой. И здесь у нас тоже, чтобы вы понимали. Несмотря на то, что кажется, что Путин щелкнет пальцами и всех посадят на самолет чей-то и вывезут. Макрона, скажем… Нет, это не так. Потому что здесь приходят силовики и говорят: ну как же, вот они террористы. Условно я говорю. И надо понимать, что, может быть, Путину важнее иметь отношения со своими силовиками, чем с чужими президентами», — сказал Венедиктов.

При этом журналист спрогнозировал, когда примерно может состояться обмен.

«Надеюсь, что в течение ближайшей недели оптимистичный будет результат по части заключенных там и здесь», — предположил Венедиктов.

ИА REGNUMнапоминает, что в последние дни СМИ сообщали, что стороны достигли предварительной договоренности об обмене в формате «33 на 33».

23 августа Зеленский заявил, что первые результаты его переговоров с Россией должны быть уже в «ближайшие дни», но конкретнее он не хочет загадывать.

«Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну», — заявил он.

Алексей Венедиктов при президентстве Владимира Зеленского уже два раза приезжал в Киев. Согласно кулуарной информации, в числе прочего он мог передать руководству Украины некие данные и предложения о возможном обмене удерживаемыми лицами. Формальным поводом для визитов было заявлено желание Венедиктова открыть в Киеве филиал «Эха Москвы».