Вильнюс, , 11:17 — REGNUM

В середине августа премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис перенёс операцию, о чём сам сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, однако с чем она была связана рассказывать не стал. Сегодня, 26 августа, он вновь написал, что «время от времени» будет вынужден проходить необходимые процедуры, которые отразятся на его рабочем графике.

Из-за них глава литовского правительства не сможет участвовать в некоторых мероприятиях. «У меня много приглашений на различные мероприятия, но в этот раз прошу меня простить. Не прибуду к вам не потому, что не хочу», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook, добавив, что никаких комментариев по этому вопросу для СМИ не будет.

«Верю, что преодолею и этот вызов», — добавил он. Саулюсу Сквернялису в настоящий момент 49 лет. Свою карьеру он построил в литовской полиции, дослужившись от простого патрульного полицейского до генерального комиссара полиции, после чего стал главой МВД, а затем премьер-министром. На прошедших в этом году президентских выборах в Литве в первом туре он занял третье место, не попав во второй тур, в котором победил действующий президент Гитанас Науседа.