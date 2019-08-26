Тбилиси, , 11:15 — REGNUM

После того, как почти весь основной журналистский состав демонстративно покинул телекомпанию «Рустави 2», ее традиционные информационные выпуски в эфир не выходят, а владелец телекомпании Кибар Халваши лишь ограничился не очень пространным заявлением, в котором всю вину за происходящее возложил на бывших хозяев телекомпании — Михаила Саакашвили и его подручных, в том числе бывшего генерального директора телекомпании Нику Гварамию.

Пока «Рустави 2» молчит, а общественность гадает, что дальше будет делать Халваши с опустевшим зданием и техникой, наберет ли новый коллектив или повторно выставит компанию на продажу, объявив ее банкротом, Гварамия продолжает анонсировать скорый выход в эфир нового телеканала под названием, которое с грузинского переводится как «Главный канал».

Держится Ника Гварамия достаточно уверенно, несмотря на то, что прокуратура ведет расследование возбужденного против него уголовного дела. Он считает, что у нынешней власти ничего не получится. Об этом Гварамия, отчасти лишенный возможности делать «нужные», зачастую «скабрезные» и нецензурные заявления в эфире некогда возглавляемой им телекомпании, написал на своей странице в соцсети Facebook, где пространство для выражения собственного мнения ему пока не ограничили.

«Прекратите пугать народ и буллинговать его моим арестом, безденежьем, тем, что ничего у нас не выйдет, в эфир не выйдем и тому подобными текстами. И арестовать меня не смогут, и бюджет на целый год у меня гарантирован, даже если я ничего не продам (что он (Халваши) будет платить за «Рустави 2», мы уже увидели), и здание есть получше, чем у «Рустави 2», и техника — тем более», — пишет Ника Гварамия.

По его информации, новый телеканал выйдет в эфир в сентябре, а заключение контрактов с будущими сотрудниками начнется уже на следующей неделе.

В том, что новый владелец и новый руководитель телекомпании «Рустави 2» сумеют наладить ситуацию и возобновить информационные выпуски и вещание телеканала, Гварамия сомневается.

«Когда они выпустят в эфир «Курьер» (так назывались информационные выпуски телекомпании «Рустави 2»), мы еще посмотрим», — угрожающе предсказывает Гварамия.

Определенная скрытая угроза звучит и в его обращении к журналистам, покинувшим телекомпанию.

«Мы начинаем заключение контрактов на той неделе. Кто с нами, ждем вас. Кто нет — воля ваша. Опоздавшие просто в лодку победителя попасть не смогут и останутся среди лузеров. А на канале Иванишвили я вам успехов не желаю — успех на службе врага страны для меня нежелателен», — написал Ника Гварамия.

Напомним, что Страсбургский суд по правам человека по иску адвокатов бывших владельцев телекомпании «Рустави 2» вынес решение не в пользу истцов и никаких нарушений прав человека в решении всех трех инстанций грузинского правосудия не нашел. А этим решением владельцем телекомпании признавался Кибар Халваши, который был лишен права собственности на нее при правлении Михаила Саакашвили. На основании решения ЕСПЧ Халваши в тот же день зарегистрировал свое право на «Рустави 2», отправил в отставку Нику Гварамия, а новым гендиректором назначил своего адвоката Паату Салия.

Первоначально Салия и Халваши обещали, что вмешиваться в редакционную политику телеканала и оказывать давление на журналистов не будут. Соответственно, в течение нескольких недель телекомпания продолжала вещать в привычном ей режиме оппонирования правительству «Грузинской мечты» и пропаганды идей и позиций лидеров «Национального движения».

Несколько дней назад Паата Салия принял решения об увольнении с телекомпании нескольких ведущих журналистов, что вызвало протест у большей части журналистского состава, и многие так называемые «лица» телекомпании один за другим покинули ее. Новостное вещание в эфире «Рустави 2» прекратилось.

Независимые грузинские эксперты предполагают, что подобное развитие событий — продуманный ход бывших владельцев телеканала, которые таким путем пытаются убедить ЕСПЧ в неправильности вынесенного им решения. Тем более, что это решение их адвокаты уже обжаловали.