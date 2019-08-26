Тбилиси, , 11:07 — REGNUM

Президент Грузии Саломе Зурабишвили верит, что Абхазия и Южная Осетия вернутся в состав Грузии, и надеется, что это случится в период ее президентства. Об этом говорится в заявлении президента, распространенном в связи с 11-летием признания Россией независимости этих двух республик, некогда входивших в состав Грузии.

«Ни одно правительство Грузии, ни действующее, ни будущее, не смирится с этим, пока не будет восстановлена нарушенная целостность грузинского государства, точно так же, как не смирится с этим мировое сообщество, которое не признало этот факт, осудило его и объявило поддержку территориальной целостности Грузии», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

По ее мнению, проводимая в Абхазии и Южной Осетии политика «русификации» создает угрозу абхазской и осетинской культуре, самобытности абхазского и осетинского народов, сохранение которой, по убеждению президента, без грузин невозможно.

Не менее тяжелым, по оценке Саломе Зурабишвили, является социальная и экономическая ситуация в обеих республиках и положение населения этих республик. А правительство Грузии, по ее же словам, «несмотря на созданные оккупацией проблемы… делает максимум возможного, чтобы решить их гуманитарные, медицинские, образовательные проблемы и проблемы бизнес-интересов».

Президент Грузии обещает абхазам и осетинам, что если они вернутся в состав единой Грузии в период ее президентства, она будет гарантом того, чтобы у абхазских и осетинских граждан были обеспечены право на достойную жизнь, свобода выбора, свобода слова, так же, как и у остальных граждан Грузии.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую согласно документам Совета Европы и заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, начало тогдашнее правительство Грузии.