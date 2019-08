Вашингтон, , 11:02 — REGNUM

Сторонники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа начали кампанию по дискредитации американских СМИ, которые критикуют деятельность главы Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что сторонники Трампа начали анализировать публикации журналистов в соцсетях или публично сделанные ими заявления, которые могут навредить профессиональной репутации работников СМИ в будущем.

Так, сторонники американского лидера уже изучили данные за десять лет и опубликовали информацию о некоторых сотрудниках The New York Times и The Washington Post, а также телекомпании CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома заявил, что сообщения, публикуемые в социальной сети Twitter, являются для него единственной формой защиты от нападок со стороны американских средств массовой информации. Трамп пояснил, что никакой надобности в сообщениях в Twitter у него не было бы, если бы СМИ «честно освещали» его деятельность на посту главы государства.

