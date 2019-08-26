Ереван, , 10:59 — REGNUM

Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело в связи с халатностью после срыва соглашения по поставку оружия из России, сообщает 26 августа РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Армении.

В оборонном ведомстве республики подробности дела не стали раскрывать, сообщив, что вся информация будет предоставлена по результатам работы следственных органов. В компании ORSIS, которая выиграла тендер на поставки, заявили, что ситуация грозит срывом строительство патронного завода в Армении.

Отметим, в мае 2019 года министерство обороны Армении объявило конкурс на поставку военной техники. Тендер выиграла российская копания ORSIS, которая входит в группу «Промтехнологии». Однако тендер был закрыт без объяснения причины, после чего руководство российской компании подало жалобу в апелляционную комиссию.