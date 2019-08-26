Порт-Морсби, , 11:40 — REGNUM

ремьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе 26 августа запросил у Австралии финансовую помощь в размере 400 миллионов долларов США с целью поддержания государственной финансовой системы страны в условиях обнищания местного населения. Об этом сообщает агентство Daily Mail.

Марапе хотел бы, чтобы финансовая помощь была прямой и направлена непосредственно в государственную казну, а не предоставлялась под финансирование конкретных проектов или была бы направлена через австралийские компании.

Также Марапе выразил надежду на крупный заем у китайского банка развития и сказал, что он ищет «любой компонент помощи» у Австралии.

«На данный момент они (Китай и Австралия) дают в совокупности $600 млн в качестве помощи ежегодно», — сказал он.

Премьер-министр гарантировал, что правительственный надзор обеспечит рациональное расходование денежных средств и не допустит, чтобы они попали на частные банковские счета.

«Я отвечу за каждый доллар», — сказал Марапе.

Отмечается, что правительство Папуа — Новой Гвинеи проводит реформы, чтобы получить вторую часть кредита от Всемирного банка.