Биарриц, Франция, , 10:57 — REGNUM

Американская сторона приветствует готовность Китая к консультациям по торговле, которые предложили официальным лицам США китайские представители. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 26 августа перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Группы семи (G7) в Биаррице.

«Мы возвращаемся к диалогу», — заявил Трамп, рассказав о телефонном звонке представителей КНР, который имел место вечером 25 августа.

Китайская сторона предложила возобновить консультации из-за понимания, что это верный шаг. Это позитивное для всего мира развитие событий, добавил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовности к диалогу с США по торговым вопросам ранее заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.

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