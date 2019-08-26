Биарриц, Франция, , 10:49 — REGNUM

Франция и Германия планируют уже в ближайшее время провести саммит лидеров государств «нормандской четвёрки». Об этом на полях саммита «Большой семёрки» во французском Биаррице заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает издание Deutsche welle.

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Меркель уточнила, что местом проведения саммита глав Франции, Германии, Украины и России должен стать Париж, так как прошлая встреча состоялась в Берлине в 2016 году.

Канцлер отметила, что совместно с новым президентом Украины Владимиром Зеленским можно будет добиться прогресса в выполнении Минских соглашений для разрешения кризиса на юго-востоке Украины.

«При наличии воли с обеих сторон у нас есть возможность продвинуться вперёд», — сказала канцлер Германии.

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Совет Европы одобрил заявления Путина и Макрона по Украине

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проведении новой встречи в «нормандском формате» для урегулирования ситуации в Донбассе. В свою очередь президент РФ отметил, что четырёхсторонняя встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины «должна приводить к конкретным результатам», намекая на то, что предыдущие встречи к серьёзным конкретным результатам не привели.

Последний раз переговоры в «нормандском формате» на уровне лидеров четырёх стран состоялись в октябре 2016 года в Берлине. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что прежде чем говорить о подготовке новой встречи в «нормандском формате», необходимо выполнить ранее достигнутые договорённости.

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