Куала-Лумпур, , 10:42 — REGNUM

Король Малайзии султан Абдулла посетит Индонезию с четырехдневным визитом, сообщает Sindonews.

«Этот визит символизирует теплые и тесные двусторонние отношения между Малайзией и Индонезией и еще более укрепит узы дружбы, которые были построены 62 года назад», — говорится в заявлении МИД Малайзии.

Стало известно, что во время визита в Индонезию султана Абдуллу будет сопровождать его супруга, а также министр экономики Мохамед Азмин Али и высокопоставленные чиновники из министерства иностранных дел, государственного дворца и офиса премьер-министра.

В Индонезии султан Абдулла проведет встречу с президентом страны Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре.

«Король Малайзии встретится с малайзийской диаспорой в Индонезии и посетит мечеть Истикляль в Джакарте», — говорится в заявлении МИД Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2019 года в Малайзии состоялась официальная коронация султана Абдуллыи его супруги, после которой он был назван 16-м Верховным королем Малайзии.

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