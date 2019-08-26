Москва, , 10:38 — REGNUM

Евросоюз создал такой негативный образ России, что теперь любой разворот в её сторону становится идеологически невозможен, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он рассказал 26 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что участники саммита G7 выступили против идеи президента США Дональда Трампа о возвращении РФ в состав «Большой семёрки».

«Европейцы выступают против возвращения РФ в G7, и причина здесь чисто идеологическая, — сказал Кагарлицкий. — Они создали такой негативный образ России, что теперь любой разворот в её сторону становится идеологически невозможен. Кроме того, страны Евросоюза не испытывают никаких проблем из-за того, что РФ больше нет в G7. Всё, что им нужно получать из РФ, — газ, нефть, деньги российских олигархов, — они получают и так. А в качестве пугала РФ Евросоюзу очень удобна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на саммите G7 в Биарицце (Франция) лидеры ряда европейских государств не согласились с мнением президента США о необходимости вернуть Россию в состав G7. По информации The Guardian, нейтрально к этой идее отнесся премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а поддержал её его итальянский коллега Джузеппе Конте. Все остальные участники саммита выступили против возвращения РФ в состав «Большой семёрки».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России — СМИ

Читайте развитие сюжета: Трамп решил завоевать голоса русскоязычных американцев – Кагарлицкий