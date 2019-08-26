Белград, , 10:32 — REGNUM

Тоголезская Республика стала пятнадцатым государством, отказавшимся признавать край Косово независимым. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала Pink.

«Того стала 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова», — заявил Дачич и уточнил, что соответствующая нота была направлена 28 июня, когда Сербия отмечает главный национальный праздник Видовдан.

В начале августа Дачич обещал вскоре назвать очередное государство, отозвавшее признание независимости Косова. В Того сербский политик побывал в мае в рамках африканского турне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее признание независимости Косова отозвали Папуа — Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау, Центрально-Африканская Республика и ряд других стран.

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