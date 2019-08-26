26 августа 2019 | Время чтения 13 мин

Станислав Стремидловский, , 10:28 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Нельзя называть себя христианином, пытаясь сочетать христианскую жизнь с мирской, наполненной компромиссами всякого рода — это лицемерие. От чего папа Римский Франциск, передает Vatican News (Ватикан), предостерег в своем размышлении перед чтением молитвы «Ангел Господень». Через поклонение Богу и служение ближнему, Евангелие действительно становится огнем, спасающим и изменяющим мир, и обращает сердце каждого человека, подчеркнул понтифик. Исходя из этого становится понятным утверждение Иисуса: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Он пришел, чтобы «разделять огнем», отделяя добро от зла, праведного от неправедного. Именно в этом смысле Он пришел «разделять»: ввергать в благотворный «кризис» жизнь апостолов, разбивая легкие иллюзии тех, кто думает, что можно сочетать христианскую жизнь с мирской, с компромиссами разного рода, с суевериями. Сколько людей, называющих себя христианами, обращаются к гадалкам и хиромантам, а ведь это суеверие, и оно не от Бога, напомнил папа. Речь идет о том, чтобы не жить лицемерно, но быть готовыми идти до конца в принятом решении: «Именно к этому каждый из нас должен стремиться в жизни: быть последовательным и платить цену за свою верность Евангелию. Соответствовать Евангелию. Хорошо называть себя христианами, но прежде всего нужно быть христианами в конкретных ситуациях, свидетельствуя о Евангелии, суть которого заключается в любви к Богу и к братьям».

В духе поощрения таких идеалов, как терпимость, сотрудничество и сосуществование в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) создан Комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве, которую 4 февраля этого года подписали папа Франциск и верховный имам университета Аль-Азар Ахмад аль-Тайиб. В тексте содержится заявление наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, в котором подчеркивается, что Комитет призван разрабатывать проекты, направленные на практическое осуществление целей Декларации в интересах мира во всем мире и совместной жизни. На региональном и международном уровнях будет оказываться содействие проведению встреч между религиозными лидерами, а также между руководителями международных организаций. В задачи комитета будет входить продвижение конкретных мер — на уровне государств — во имя взаимного уважения и добрососедства.

Гонконгские католики сыграли важную роль в массовых протестах, которые охватили город, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Католики стремились к тому, чтобы голос Церкви был услышан на улицах и китайской властью. Католики, как и другие христиане, осознают, что поставлено на карту. Они знают об ужасной ситуации со всеми христианами, особенно католиками, на материке. Во многих провинциях разрушают храмы, появляются законы, запрещающими детям входить в церкви. Для католиков Гонконга следующие несколько недель могут определить, как Церковь в Гонконге будет жить по итогам кампании главы КНР Си Цзиньпина по «синоизации» религий. Поводом для проведения нынешних протестов в городе стал законопроект, позволяющий экстрадировать гонконгцев в материковый Китай. Высказываются предположения, что он будет применен против политических диссидентов или любых лиц, считающихся опасным для Пекина. Как говорят эксперты, многие христиане помогают как официальной, так и неофициальной Церкви в Китае. Это может привести к тому, что им объявят о подозрении в совершении преступлений и вывезут на материк. Подобные опасения есть у Эдвина Чоу, исполняющего обязанности президента Гонконгской федерации католических студентов. Он отметил, что преследование католиков в материковом Китае может прийти в Гонконг. Учитывая уровень контроля Коммунистической партии Китая над всей религиозной жизнью в Китае, подчеркивает издание, преследование верующих в Гонконге будет представлять собой серьезный удар по правам человека и религиозной свободе и может предвещать темную эру угнетения для гонконгских католиков.

Конфронтация между жителями Гонконга и претензии Пекина на доминирование на острове разделяет китайские общины за рубежом, информирует AsiaNews (Рим, Италия). В Канаде, Австралии и Великобритании тысячи китайцев прошли маршем в поддержку свобод в Гонконге, им противостоят про-пекинские группировки. Так, в Ванкувере полиция защитила верующих, собравшихся помолиться за Гонконг, которым пытались помешать люди, размахивающих флагами КНР. Аналогичные события произошли в Калгари и Торонто, где проживает большая китайская община. В Мельбурне про-пекинские группировки разорвали про-гонконгские плакаты и угрожали людям, которые их повесили. В Лондоне две про-гонконгские демонстрации столкнулись с протестом про-пекинских группировок, которые обвиняли своих оппонентов том, что они «предатели родины», и утверждали, что «Гонконг является частью Китая навсегда». В Париже сторонников «свободы для Гонконга» сопровождала более масштабная демонстрация с выступлениями против «гонконгских бунтовщиков» и их «насилия».

Секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер заявил, что миграционная политика в Европе подпитывает идеологические конфликты, которые не в полной мере учитывают сложность проблемы, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Галлахер указал на католические социальные принципы солидарности и неотъемлемого человеческого достоинства. Он также говорил о необходимости сбалансировать риторику «прав» в Европе с риторикой соответствующих обязанностей. Процесс «релятивизации прав», по словам Галлахера, неразрывно связан с прогрессирующим выводом религии из европейской общественной жизни, что привело к нездоровой секуляризации. Монсеньор привел примеры обязанностей государств в отношении миграционного вопроса в Европе. Прежде всего, это «солидарность с человеком, который нуждается, страдает и часто находится в опасности». Государства также обязаны предоставлять мигрантам возможности для интеграции, но и должны обеспечивать безопасность своих граждан. «Никто не ставит под сомнение суверенитет страны, нации. Проблема возникает, когда снова появляется преувеличенное представление о суверенитете, когда есть настойчивое требование суверенитета», — отмечает Галлахер.

Начинается новая битва за Британию, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Ангела Меркель и Эммануэль Макрон говорят, что они готовы к окончательному обсуждению с Соединенным Королевством. На этом этапе мы должны признать заслугу Бориса Джонсона. Постоянно утверждая, что Великобритания покинет Европейский союз 31 октября с соглашением или без него, британский премьер-министр обязывает заинтересованные стороны более четко позиционировать себя. До сих пор была неясность. Это привело к невообразимому: британцы в конце мая принимали участие в выборах в Европейский парламент. Теперь все стало понятнее. Джонсон без колебаний идет к выходу без соглашения. Таким образом, мы вступили в покерную игру, где каждый из основных игроков не хочет выглядеть вызвавшим такую развязку. Британский премьер поехал к Берлине к Меркель, а затем в Париж к Макрону, чтобы сказать им: у нас еще есть время достичь хорошего соглашения. Канцлер Германии и президент Франции сделали вид, что это возможно. Соглашение желательно. Окончательный провал переговоров будет означать экономический хаос, возобновление напряженности между двумя частями Ирландии и неспособность Европы к действиям против американских и китайских гигантов. Континент встает перед серьезным вызовом, которого он, вероятно, не знал со времен битвы за Британию летом 1940 года.

На фоне правительственного кризиса в Италии итальянские издания полны спекуляций о предполагаемой закулисной роли Ватикана, сообщает Crux (Денвер, США). Среди экспертов здесь считается само собой разумеющимся, что папа Франциск и его команда враждебны Маттео Сальвини и его партии «Лига». Теория заговора гласит, что Ватикан хочет помешать Сальвини взять власть любой ценой. Опросы показывают, что «Лига» является самой популярной партией в стране и идет с довольно большим отрывом. Но этого недостаточно, чтобы Сальвини мог править самостоятельно. Поэтому теория заговора говорит, что понтифик поручил своему главному помощнику, государственному секретарю Святого престола кардиналу Пьетро Паролину продвигать в Италии то, что здесь известно как «большинство Урсулы» в качестве альтернативы. Это отсыл к новому президенту Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Когда в июле за нее голосовали в Европейском парламенте, три основные итальянские партии, левые демократы, консервативная партия «Вперед, Италия» и левое «Движение пяти звезд», поддержали Ляйен. Однако «Лига» сказала ей «нет». Идея заключается либо в том, что три основные партии могли бы создать новое правительство. Итальянская пресса также заявляет, что Паролин, действуя через местных епископов и апостольских нунциев, инициирует предоставление Францией и Германией дополнительного финансирования Италии в преодолении кризиса беженцев на континенте, конечно, при условии, что Сальвини не придет к власти. Неважно, вмешивается Ватикан в итальянскую политику на самом деле или нет. Важно, что люди верят в это, что означает: многие итальянцы будут считать голосование за Сальвини актом против папы Франциска. Или то, что быть вместе с понтификом означает быть против Сальвини.

Один из самых признанных экспертов в Германии, занимающийся экономическими рисками, Маркус Кралл прогнозирует крах банковской системы Германии и еврозоны в конце 2020 года, сообщает Nasz dziennik (Варшава, Польша). По словам Кралла, евро — это ошибочная конструкция, которая поддерживается только благодаря политике, которая разрушает способность Германии конкурировать и ослабляет банковскую систему. Без нулевых процентных ставок в единой валютной зоне Италия, Франция, Греция и другие страны давно бы обанкротились. Однако нулевые ставки поддерживают неэффективные компании и снижают доходы. В конце следующего года Европа может столкнуться с резким сокращением доступности кредитов. Отсутствие кредита приведет к волне банкротств, которые перекинутся на здоровые предприятия. Результатом станет массовая безработица. Европейский центральный банк попытается спасти ситуацию, печатая деньги. Это приведет к тому, что дефляцию сменит инфляция, которая вызовет потерю сбережений не только немцев, но и всех, кто вложился в евро. Политическая поддержка евро растает, и страны вернутся к национальным валютам, прогнозирует немецкий эксперт.

Церковь в Германии потрясена новой лавиной вероотступничества, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Более 216 тысяч человек покинули католическую общину из-за сексуальных скандалов. Немецкие епископы предлагают в качестве средства защиты великую протестантизацию Церкви. Их еретические планы представляют огромную угрозу для Церкви и веры в Польше. За Одером богословие и пастырская практика уже сегодня сильно отличаются от польских. Мы можем делать вид, что это нас не касается, что это дело немецкоязычной Церкви, но, конечно, это не так. У нас уже есть многочисленные католические общины, которые способствуют новому, прогрессивному пониманию веры. Есть священнослужители, зачастую популярные, которые ближе к немецкоязычным неомодернистам, чем искреннему учению святого Иоанна Павла II. Польский католицизм рискует оказаться расколотым и разделенным на консервативную часть, верную традиции, и модернистскую часть. Вопросы сексуальной морали являются лишь частью великой революции, которая уже стучится в наши ворота. Не только епископы и священники, но и миряне, все мы вместе должны провозглашать Христа в соответствии со Священным Писанием и Традицией, не поддаваясь духу времени.

Исламский мир все более секуляризируется, заявил в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) французский политолог Оливер Рой. По его словам, секуляризация особенно заметна в странах Магриба. Хотя в Египте атеизм запрещен на законодательном уровне, в стране растет число людей, которые не являются верующими и заявляют об этом. Нечто подобное происходит в Тунисе, где средний и высший классы общества требуют французского секуляризма с разделением религии и государства. В Иране секуляризация рождается как реакция на правящий режим. Если говорить о европейском исламе, то ему присущи два направления: фундаментализм в стиле салафитов, и либеральная, более светская модель. Популярность фундаментализма росла в 1990-х и 2000-х годах, но сейчас идет на спад. Более либеральный ислам захватывает новые позиции благодаря появлению второго поколения среднего и высшего класса, который приобрел иной социально-экономический статус. Это можно увидеть в таких странах, как Франция, Великобритания и Германия, где даже появляется мусульманская буржуазия. Феномен, который еще не зарегистрирован в Италии и Испании.

Сколько зарабатывает папа Франциск? Этим вопросом задается Рускатолик.рф (Москва, Россия). Можно предположить, что он как лидер Католической церкви во всем мире получает щедрую зарплату за свои многочисленные обязанности. Однако это предположение будет далеко от истины. В 2001 году ходили слухи о зарплате Иоанна Павла II. Представитель Святого престола Хоакин Наварро-Вальс прекратил спекуляции о зарплате понтифика, сказав, что «папа не получает и никогда не получал зарплату». Это было бы еще более верно для Франциска, который, будучи членом Общества Иисуса, принес обет бедности, когда еще в молодости вступил в эту религиозную общину. Однако все расходы папы на проезд и проживание оплачивает Ватикан. Ему не нужно беспокоиться о еде или крове, но у него нет и дохода, который он мог бы потратить на заказы в интернет-магазинах и другие привычные нам вещи. Зато у понтифика есть доступ к большому фонду благотворительных денег, которые он свободно раздает нуждающимся по своему желанию. Например, в этом году Франциск выделил 500 тысяч долларов из фонда «Грош святого Петра», чтобы помочь почти 75 тысячам человек в Мексике. Это лишь одно из многих пожертвований, которые он регулярно делает, часто в связи со стихийными бедствиями. Или в районы, которые особенно нуждаются из-за войны, засухи или других бедствий. Жизнь папы устроена по примеру Иисуса, который также не имел зарплаты и зависел от щедрости других, чтобы обеспечить свои нужды во время Его трехлетнего служения, описанного евангелистами.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».