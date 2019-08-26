Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM

Совет по развитию местного самоуправления в Свердловской области возглавил вице-губернатор Сергей Бидонько. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале региона.

До Бидонько главой совета числился экс-глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, полностью ушедший из структур областной власти осенью 2018 года. Несмотря на уход Тунгусова, он формально оставался главой совета.

Документ, закрепляющий руководство Бидонько, подписан и.о. свердловского губернатора Алексеем Орловым.

Напомним, избранный в 2016 году депутатом Госдумы Сергей Бидонько сдал свой мандат, чтобы получить должность вице-губернатора Свердловской области. Чиновник курирует вопросы внутренней политики в регионе

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