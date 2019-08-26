Москва, 26 августа 2019, 10:07 — REGNUM
У президента США Дональда Трампа нет какой-то конкретной и серьёзной стратегии в отношении РФ, предполагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 26 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что глава Белого дома поспорил со своими европейскими коллегами по поводу возвращения РФ к формату G8.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации издания The Guardian, полученной из собственных источников, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки» из-за вопроса о возвращении в G7 России. По словам главы Белого дома, «Россия нужна для обсуждения проблем Ирана, Сирии и Северной Кореи».
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России — СМИ