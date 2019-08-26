Ташкент, , 10:05 — REGNUM

Экс-министр иностранных дел Узбекистана, а ныне первый заместитель председателя Сената парламента республики Садык Сафаев назвал экономическую модель страны, провозглашенную при первом президенте Исламе Каримове, ошибочной.

«Экономическая модель перехода на рыночные отношения, называемая «узбекской моделью» развития, была неверной политикой», сказал Сафаев в ходе выступления в парламенте.

В качестве примера он указал, что ВВП на душу населения в те годы был очень низким, «Узбекистан входил во вторую сотню стран и с самым трудолюбивым населением в мире занимал лишь 125-е место».

«Причина в одном: реформы проводились неправильно, в результате треть нашей рабочей силы — в сельском хозяйстве, что свидетельствует об отсталости, миллионы наших соотечественников вынуждены искать работу за границей», подчеркнул Сафаев.

Сенатор подчеркнул, что «если бы три года назад президент Мирзиёев волевым решением не повернул развитие страны, наше общество, экономика были на грани катастрофы».

«Сейчас выполняются единственно верные шаги, мы это должны хорошо понимать, многие годы мы спокойно жили, говоря об «узбекской модели» как о верном решении, но это было неверной политикой», подчеркнул Сафаев.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в период правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова, власти чрезвычайно гордились так называемой «узбекской моделью» экономического развития и утверждали, что данная модель нашла признание во всем мире.