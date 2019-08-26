Ташкент, 26 августа 2019, 10:05 — REGNUM
Экс-министр иностранных дел Узбекистана, а ныне первый заместитель председателя Сената парламента республики Садык Сафаев назвал экономическую модель страны, провозглашенную при первом президенте Исламе Каримове, ошибочной.
«Экономическая модель перехода на рыночные отношения, называемая «узбекской моделью» развития, была неверной политикой», сказал Сафаев в ходе выступления в парламенте.
В качестве примера он указал, что ВВП на душу населения в те годы был очень низким, «Узбекистан входил во вторую сотню стран и с самым трудолюбивым населением в мире занимал лишь 125-е место».
Сенатор подчеркнул, что «если бы три года назад президент Мирзиёев волевым решением не повернул развитие страны, наше общество, экономика были на грани катастрофы».
Как передает корреспондент ИА REGNUM, в период правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова, власти чрезвычайно гордились так называемой «узбекской моделью» экономического развития и утверждали, что данная модель нашла признание во всем мире.