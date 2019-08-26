Сеул, , 10:12 — REGNUM

Делегация из Южной Кореи посетит Латинскую Америку с целью помочь южнокорейским компаниям выйти на латиноамериканский рынок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, в период с 26 по 30 августа южнокорейская делегация намерена встретится с представителями Латиноамериканского банка развития, Центральноамериканского банка экономической интеграции и Института кредита Испании.

Известно, что в состав южнокорейской делегации войдут представители министерства земли, инфраструктуры и транспорта, Корейского исследовательского института по вопросам населенных пунктов, Korea Overseas INfrastructure & Urban Development Corporation, International Contractors Association of Korea, а также представители компаний, заинтересованных в выходе на латиноамериканский рынок.

По славам представителей министерства иностранных дел, представители Южной Кореи намерены содействовать развитию сотрудничества между странами в области инфраструктуры.

По предварительным данным, южнокорейские компании могут внести свой вклад в проект по строительству железной дороги в Сан-Хосе, в проект по техническому обслуживаю дорог в Перу и Парагвае, а также в проект по строительству модульного жилья в Центральной и Южной Америке.