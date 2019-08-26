Париж, , 09:57 — REGNUM

Согласно опросу института общественного мнения во Франции, популярность президента Франции Эммануэля Макрона начала восстанавливаться в августе 2019 года, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным исследования, 34% жителей Франции удовлетворены действиями президента. Политику главы государства поддерживают преимущественно лидеры бизнеса (45%) и жители страны, которые разделяют идеи партии «Европа Экология Зеленые» (41%).

При этом, рейтинг премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа остается стабильным. 36% жителей страны поддерживают его политику.

Опрос проводился в режиме онлайн 21 и 22 августа 2019 года с помощью квотной выборки из 988 жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французской компании OpinionWay, занимающейся политическими исследованиями, действиями президента ФранцииЭммануэля Макрона в апреле 2019 года были довольны только 27% жителей страны.

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