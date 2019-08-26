Киев, , 09:54 — REGNUM

Уже в скором времени над Донецком снова будет водружён украинский флаг. На это очень надеется глава партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Мечты. Петр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Порошенко планирует поднять над Севастополем украинский флаг

«Я уверен, придёт время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — написал политик в Facebook, поздравляя Донецк с Днём города.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/375909836415007/

Порошенко отметил, что Киев не прекращает борьбу «за возвращение украинского Донецка».

Как сообщало ИА REGNUM, это не первые подобные заявления бывшего украинского лидера. Ранее Порошенко заявил о своей уверенности в том, что украинский флаг «будет развеваться» во всех населённых пунктах Донбасса.

Также политик самонадеянно заявлял, что сине-жёлтый флаг Украины снова будет поднят и над Севастополем и в Крыму.

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Напомним, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года Донецкая и Луганская Народные Республика заявили о своей независимости от Украины. Кроме того, из-под юрисдикции Украины вышли полуостров Крым и город Севастополь. Решение о воссоединении с Россией в ходе всенародного референдума приняло подавляющее большинство жителей региона. Официальный Киев до сих пор не признал итогов всенародного голосования, продолжая считать Крым своей территорией, «оккупированной страной-агрессором». Также Москву Украина винит и в продолжающемся военном конфликте в Донбассе.

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