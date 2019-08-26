Тирана, , 11:20 — REGNUM

Глава Демократической партии Албании и лидер албанской оппозиции Люльзим Баша встретился с новым послом ФРГ в Албании Петером Зинграфом.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», темой обсуждения стал политический кризис в стране: уже полгода оппозиция де-факто не присутствует на заседаниях парламента, президент страны объявил местные выборы в стране нелегитимными.

После встречи Баша заявил, что немцы найдут в лице Демократической партии партнера, готового пойти на любой шаг для того, чтобы разрешить кризис в соответствии с европейскими стандартами, нормами и принципами. Баша подчеркнул, что «политический кризис будет разрешен посредством честных свободных выборов, которые будут гарантированы переходным правительством без Эди Рамы (премьер-министра страны)».

По словам лидера оппозиции, премьер-министр связан с криминалом, поэтому Албании необходимо освободиться от его руководства.