Приштина, , 11:32 — REGNUM

Глава косовской партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти заявил о намерении бороться за пост премьер-министра Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», на своей странице в социальной сети «Facebook» Курти опубликовал следующее:

«Ушло правительство долгов, идет правительство развития.

После того, как пало правительство, распустился и парламент. Поздравления! А теперь вернемся к гражданам, к источнику суверенитета, для проведения свободных и демократических выборов, для придания новой легитимности институтам. Ушедшее правительство было скомпоновано со скрипом — спустя целых три месяца после выборов 11 июня 2017 года, при поддержке минимального меньшинства всего в 61 депутата. И едва держалось на ногах, как правительство меньшинства…

… С одной стороны, это было самое большое правительство со времен завершения войны — с 5-ю заместителями премьер-министра, 21 министром и 80 заместителями министров, в то время как, с другой стороны, у премьер-министра в коалиции было в два раза больше партий, чем депутатов от его партии в парламенте. Это не было ни справедливым, ни здоровым, поэтому у нас не шло ни построение демократического общества, ни экономическое развитие. Спустя два года косовское государство ещё сильнее растаскано и измучено.

Республика Косово не вынесет ещё одного большого правительства, в котором будут почивать на лаврах милитаристы и их родня, и при котором дефицит торгового баланса будет в два раза превышать бюджет государства…

Будущее правительство не должно заниматься такими большими вопросами как «мегадемаркация» с Черногорией, которое должно было стать условием для получения безвизового режима с ЕС, которого мы в итоге не имеем, но должно заниматься такими большими делами, как: борьба с организованной преступностью и коррупцией на высоком уровне, привлечение в экономику инвестиций от эмиграции и из-за рубежа, нацеливание капитальных инвестиций на занятость молодежи, а не на асфальтирование полей, реструктуризация центральных государственных предприятий и правильное управление ими, чтобы они не работали в убыток, как теперь, повышение качества образования и воспитания, создание связей между экономикой и рынком труда и т.д. и т.п. …

Сегодня у нас есть возможность возможностей. У нас депутатов парламента появился шанс дать возможность гражданам Республики избрать новую законодательную власть и новое правительство. Мы сделали это. Поздравления всем! Граждане готовы к необходимым изменениям как никогда раньше».