Скопье, , 10:41 — REGNUM

В Совет государственных прокуроров Северной Македонии поступило досье о расследовании дела «Рэкет», которым руководила глава Специальной прокуратуры Катица Янева. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», это станет первым шагом к отстранению прокурора от должности.

Катица Янева руководила и формально является главой Специальной прокуратуры. Этот институт занимается прослушиванием телефонных разговоров и общения политиков с целью выявления случаев коррупции. Представители оппозиции считают Специальную прокуратуру механизмом политического давления и уже несколько лет требуют её роспуска. Однако Яневу поймали на нарушении профессиональной этики тем самым методом, который использовался в прокуратуре для выявления коррупционеров — в сеть попало видео, на котором Боян Йовановский и Зоран Милевский, с использованием материалов прослушки, попавших к ним из офиса Специальной прокуратуры, шантажировали богатейшего предпринимателя Северной Македонии Йордана Камчева, пытаясь получить от него 8 миллионов евро.

На опубликованных итальянским изданием La Verita аудио и видеозаписях запечатлен момент передачи Камчевым первого миллиона евро вымогателям, а также факт упоминания злоумышленниками в качестве их покровителей Катицы Яневой и премьер-министра Зорана Заева.

В тот же день Катица Янева подала в отставку, и в настоящее время находится в предварительном заключении в тюрьме Шуто Оризаре в Скопье. Для того, чтобы уличенная в коррупции Янева лишилась своего поста, Совет прокуроров должен на основании досье принять решение об отстранении ее от должности и представить парламенту отчет о непрофессиональном выполнении ей своих обязанностей с предложением лишения поста. Только после одобрения данного предложения большинством в две трети голосов и отправки этого решения, утвержденного президентом, в Совет процедура будет завершена.