Токио, , 09:44 — REGNUM

Япония намерена продолжить активное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с Россией и Китаем, направленное на достижение денуклеаризации Корейского полуострова, заявил 26 августа генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Мы продолжим тесное японско-американское сотрудничество, трёхстороннее сотрудничество между Японией, США и Южной Кореей, а также сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с Россией и Китаем», — сказал Суга.

Кроме того, сказал он, премьер-министр Синдзо Абэ и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на саммите G7 договорились о тесном сотрудничестве по вопросам ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, текущая ситуация вокруг на Корейском полуострове стала одной из тем обсуждения на встрече заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и с северокорейским коллегой Ли Тхэ Сона, которая состоялась 15 августа в Пхеньяне. Стороны договорились «продолжать укреплять взаимодействие между Россией и КНДР в этой и других сферах».

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