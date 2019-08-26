Красноярск, , 09:40 — REGNUM

В Центральном районном суде Красноярска 23 августа состоялось заседание по иску бывшей главы Счётной палаты края Татьяны Давыденко к региональному Законодательному собранию.

Вопрос рассматривался в течение всего рабочего дня. Суд отказал Давыденко в восстановлении в должности, сообщает 26 августа «Комсомольская правда — Красноярск».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Татьяна Давыденко, являвшаяся на тот период главой Счётной палаты Красноярского края, в интервью журналисту Андрею Караулову заявила о криминализации лесной отрасли в регионе. В ответ власти края обвинили Давыденко в отстаивании личных интересов. По сообщениям местных массмедиа, фирмы дочери Давыденко не получили контрактов на тушение в этом году, однако сама экс-глава СП свою заинтересованность отрицает.

На сессии 11 июля депутаты красноярского Заксобрания практически единогласно проголосовали за досрочное прекращении полномочий председателя Счётной палаты края Татьяны Давыденко.

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