Нью-Дели, , 13:38 — REGNUM

Представители ВВС Индии заявили, что сделают все возможное, чтобы ускорить покупку новых истребителей. Данные заявления были сделаны после того, как Индия объявила о контракте на сумму около 15 миллиардов долларов по покупке 114 новых самолетов.

За данный контракт борются ведущие производители мира, среди которых Boeing, Lockheed Martin, Eurofighter, Российская Объединенная авиастроительная корпорация, Saab.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», американские авиастроители предложили создать производственные линии самолетов F-16 в Индии. При этом, в настоящее время ведутся разговоры о поставках еще 36 французских истребителей Rafale.

По словам официальных представителей ВВС Индии, ведомство рассматривает все источники для закупки новой военной техники. Также рассматривается приобретение у России самолетов МиГ-29 и Су-30 МКИ.