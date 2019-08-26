Нью-Дели, , 16:34 — REGNUM

Накануне визита премьер-министра Индии в Бахрейн, правительство арабской станы приняло решение освободить 250 индийцев, отбывающих наказание в тюрьмах.

Сообщается, что Нарендра Моди уже выразил благодарность руководству Бахрейна за этот жест.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в настоящее время 8189 индийцев находятся в различных тюрьмах за границей. Наибольшее количество содержится в тюрьмах стран Персидского залива — Саудовской Аравии (1811) и в ОАЭ (1392).

«Добрым и гуманным жестом со стороны правительства королевства стало освобождение 250 индийцев. Премьер-министр особо поблагодарил короля Бахрейна и всю королевскую семью за их доброту», — говорится в Твиттере канцелярии премьер-министра Индии.