Нью-Дели, , 11:12 — REGNUM

Индийская народная партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) планирует провести общенациональную информационную кампанию, пропагандирующую решение об отмене 370 статьи конституции, в которой закреплен особый статус региона Джамму и Кашмир. Сообщается, что в этой кампании будут задействованы более 2000 выдающихся деятелей в области кино, спорта и науки.

Члены партии сообщили, что работа по организации «кампании по информированию общественности» уже началась, ее формат будет определяться на закрытых заседаниях правящей партии на уровне штатов.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», целью программы является извлечение политической выгоды накануне выборов в нескольких штатах. БДП планирует сохранить существующие настроения среди населения, так как, по мнению политиков, решение об отмене особого статуса Джамму и Кашмира имеет всеобщее одобрение.

Первое заседание рабочей группы данной программы состоялось в конце августа, в ходе него лидеры партии обсудили вопросы реализации инициативы.