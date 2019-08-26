Нью-Дели, , 11:26 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди даст старт программе по борьбе с недоеданием в стране. «Сегодня из-за недостатка осведомленности различные семьи страдают от недоедания. В сентябре 2019 года в стране будет действовать программа для борьбы с этой проблемой», — заявил политик.

«В рамках этой кампании с помощью различных научных подходов мы будем бороться с недоеданием. Хотим сделать из этого массовое движение», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», премьер-министр высоко оценил инициативу в некоторых штатах страны, в рамках которой крестьяне делятся частью своего урожая в пользу голодающих.

По Общему определителю голода за 2018 год, Индия заняла 103 место из 119 стран. Уровень голода в стране был квалифицирован как «серьезный». По сравнению с прошлым годом рейтинг Индии упал на три пункта.