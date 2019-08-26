Анкара, , 11:06 — REGNUM

Глава пресс-службы Администрации Президента Турецкой Республики профессор доктор Фахреттин Алтун опубликовал в журнале «Foreign policy» свою статью, посвященную политике Турции в отношении сирийских беженцев, в которой заявил: «Турция предоставила гражданство 102 тыс. сирийцев и оказала жертвам войны помощь на 40 млрд долларов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, профессор доктор Фахреттин Алтун отверг обвинения Турции в экстрадиции сирийских беженцев, отметив, что подобные шаги противоречили бы национальному законодательству и международному праву. По его словам, наоборот, страна проводит политику «открытых дверей».

Фахреттин Алтун добавил: «Турция, несмотря на свои ограниченные возможности, предприняла решительные шаги по оказанию помощи сирийским беженцам, а последние заявления, направленные против нее, лишь показывают тот факт, что международное сообщество совершенно не следит за основными вопросами. Для разрешения сирийского политического кризиса и устранения проблем незаконной миграции иностранные правительства и международные организации по защите прав человека должны поддерживать международное сотрудничество».