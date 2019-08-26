Анкара, , 13:13 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никакие силы не смогут повернуть вспять процесс достижения идеала «Великой и сильной Турции», и отметил, что террористы, даже пытаясь затуманить волю народа своими политическими придатками, обречены на провал.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что законной цели нельзя достигнуть преступным путем. Он сказал: «Быть избранным вовсе не означает получить свободу совершения преступлений».

Турецкий лидер добавил: «Самое большое зло, которое могли сотворить террористы — это использовать избирательную урну как средство. Полномочия даются политику для того, чтобы он служил своей стране, городу, району. Если вы используете их и полученные и бюджета средства не на пользу своей провинции и района, а для поддержки террористов, то не взыщите, мы примем соответствующие административные меры и разберемся с вами».