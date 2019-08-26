Анкара, , 16:38 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уровень импортозамещения в оборонной промышленности страны на момент его прихода к власти составлял 20%, а на 2019 год возрос до 70%, доход же от отрасли теперь составляет до 2,5 млрд долларов в год.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страны, которые Турция считала дружественными и союзными, беспилотные летательные аппараты и ударные беспилотники ей не передали, но сыграли роль «плохого соседа», и теперь Турция производит все необходимое собственными силами.

Турецкий лидер подчеркнул, что от беспилотников, которые Турция активно использует в ходе борьбы с терроризмом, у боевиков кровь стынет в жилах, и указал на значительное снижение из боевого духа и воли к сопротивлению. Он добавил: «В операциях Коготь-1, — 2, — 3 мы преследуем их, а они бегут, прямо на север Ирака. Сейчас Турция твердо стоит на своих ногах».