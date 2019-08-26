Симферополь, , 09:29 — REGNUM

Боевые пуски ракет класса «воздух — воздух» отработали экипажи истребителей Су-30СМ на полигоне в Крыму. Об этом сообщает 26 августа департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сухой Су-30СМ (cc) Army and Weapons

Экипажи истребителей поколения 4++ подняли самолеты в воздух для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника. Световые мишени были обнаружены и поражены ракетами класса «воздух — воздух».

Кроме того, пилоты ушли от средств ПВО «противника» с помощью фигур высшего пилотажа, в составе пар и звеньев. В боевой подготовке участвовали десять самолётов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле российские военные отработали в Крыму высадку десанта. На полуостров десантировались около 2,5 тыс. военнослужащих.

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