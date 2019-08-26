Тегеран, , 13:22 — REGNUM

Главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что Иран никогда не перестанет испытывать различные стратегические оборонные системы и комплексы, потому что они направлены на усиление сдерживающей силы страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Генерал отметил, что ввиду сложной международной обстановки Ирану приходится уделять большее внимание своим оборонительным мощностям, чем раньше. «Подобная политика не будет прекращена, потому что от этого зависит безопасность страны», отметил Хоссейн Салами. Он также упомянул ЗРК Bavar-373, представленный Ираном несколько дней назад, который «демонстрирует сдерживающую мощь Исламской республики».

Раннее Иран представил новый ЗРК Bavar-373. По словам президента страны Хасана Рухани, «система сильнее российской С-300, приближаясь по мощности к С-400».